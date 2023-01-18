Общество 18 января 2023, 12:57 Россиянам напомнили основные правила безопасности при крещенских купаниях Спасатель Олег Леонов: человек должен чувствовать под ногами дно

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Православный праздник Крещение Господне отмечается 19 января, многие россияне после вечерней службы традиционно будут окунаться в прорубь. О правилах безопасности в беседе с «Невскими новостями» напомнил спасатель, координатор отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов.

По словам специалиста, человек обязательно должен чувствовать под своими ногами дно и при окунании держаться за что-то руками.

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Также спасатель подчеркнул, что омываться в проруби необходимо под чьим-либо контролем — делать это в одиночку категорически запрещено.

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