18 января 2023, 12:57
Россиянам напомнили основные правила безопасности при крещенских купаниях
Спасатель Олег Леонов: человек должен чувствовать под ногами дно
Православный праздник Крещение Господне отмечается 19 января, многие россияне после вечерней службы традиционно будут окунаться в прорубь. О правилах безопасности в беседе с «Невскими новостями» напомнил спасатель, координатор отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов.
По словам специалиста, человек обязательно должен чувствовать под своими ногами дно и при окунании держаться за что-то руками.
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Также спасатель подчеркнул, что омываться в проруби необходимо под чьим-либо контролем — делать это в одиночку категорически запрещено.
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