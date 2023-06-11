Общество 11 июня 2023, 01:40 Россиянам напомнили об уголовных сроках за сбор краснокнижных видов грибов Юрист Бударагин: сбор редких грибов грозит россиянам лишением свободы Unsplash

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Россиянам может грозить тюремный срок, за сбор редких грибов в России в промышленных масштабах. Об этом Ura.ru рассказал руководитель группы «юридическая помощь ОНЛАЙН» Александр Бударагин.

Он отметил, что сбор редких грибов в России запрещен, за это предусмотрено наказание в виде обязательных работ сроком до 480 часов или исправительными работами до двух лет. Кроме того, грибник может получить штраф до одного миллиона рублей.

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«Но самое суровое наказание — лишение свободы сроком от шести до девяти лет. Это когда сбор ведется в промышленных масштабах, группами лиц и направлен на оптовую продажу, в том числе за границу», — пояснил Бударгин.

Юрист добавил, что список грибов, которые нельзя собирать на территории России, а также их внешний вид можно изучить в постановлении правительства страны.

Президент России Владимир Путин в апреле 2023 года подписал закон, который устанавливает уголовную ответственность за сбор и реализацию грибов и растений, внесенных в Красную книгу. Он вступит в силу только через 180 дней после официальной публикации.