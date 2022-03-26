Россиянам напомнили об ответственности за репосты в интернете

В России ужесточили ответственность за распространение в Сети недостоверной информации. Пользователям рекомендовали внимательно проверять контент, который они хотят опубликовать.

Заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская напомнила агентству «Прайм» о начале формирования такой категории дел.

«Сейчас нужно внимательно следить за информацией, которую вы размещаете в социальных сетях, а также „потребляете“ из чужих источников», — заметила она.

Оштрафовать или лишить свободы на определенный срок могут не только за сомнительный по содержанию пост. Ответственность вероятна и за комментарии или репост чужого контента.

Эксперт напомнила, что к темам, которые предполагают ответственность, относятся в том числе распространение клеветы и оскорблений. В их число внесли разжигание межнациональной вражды и розни и вопросы, имеющие отношение к незаконному обороту наркотиков, детской порнографией и другие.