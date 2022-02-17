Россиянам напомнили об основных уловках телефонных мошенников

Мошенники с каждым годом становятся все изобретательнее, но зачастую они используют схожие схемы обмана. По телефону злоумышленники обычно представляются следователями или сотрудниками госуслуг. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам юриста, телефонные мошенники часто представляются следователями, сотрудниками полиции, ФБС или прокуратуры. Потенциальной жертве злоумышленники говорят о неком пришедшем в банк мошеннике с доверенностью.

«Хоть и звучит такая фраза иногда правдоподобно, но история невероятная — так все сотрудники правоохранительных органов будут общаться с вами только „глаза в глаза“, пригласив в свое месторасположение. Кладем трубку», — сказал Соловьев агентству «Прайм».

Он добавил, что мошенники могут представляться еще и сотрудниками портала «Госуслуги». В этом случае человеку обычно предлагают привязать к личному кабинету QR-код. Еще потенциальной жертве могут предложить установить приложение — якобы для обеспечения сохранности денег на банковском счете.

Юрист призвал не вестись на звонки и сообщения с какими-либо «выгодными» акциями и выигрышами. Также мошенники могут заявить, что кто-то из родственников человека кого-то сбил и потребовать деньги для решения вопроса.