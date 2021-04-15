Россиянам напомнили об опасности весеннего льда

Выход на весенний лед может стоить жизни. Он особо опасен, потому что с наступлением тепла становится очень хрупким и при разломе не издает характерного треска. Об этом напомнили в МЧС России.

«Не стоит испытывать судьбу, так как лед весной очень хрупкий и не издает характерного треска при провале под него. Настоятельно призываем граждан не выходить на лед, а родителям внимательно следить за своими детьми. Цена пренебрежения правилами — человеческая, а возможно и детская жизнь», — приводит РИА «Новости» текст сообщения ведомства.

В МЧС дали советы, что делать в случае провала под лед. Первым делом, отметили в министерстве, необходимо выровнять дыхание, раскинуть руки, попытаться схватиться за кромку льда и лечь на воду по направлению течения. Потом необходимо грудью опереться на край провала и забросить ноги. Вставать нельзя.

Если лед выдержал, нужно ползти и перекатываться в сторону берега. После этого, отметили в МЧС, надо снять с себя всю одежду, отжать нижнее белье и вытереться им. В случае переохлаждения алкоголь противопоказан.

На этой неделе второклассница из Новосибирской области спасла свою подругу, которая провалилась под лед на озере в городе Обь.