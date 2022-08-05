Россиянам напомнили об опасности купания в запрещенных местах

Даже в жару, когда очень хочется поплавать в ближайшем водоеме, нужно быть внимательным и не игнорировать наличие на берегу знака «Купаться запрещено». Он предупреждает отдыхающих о реальной опасности для жизни и здоровья после входа в воду.

Об этом напомнил в беседе с агентством «Прайм» начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий.

Опасно купаться в местах с сильным течением, а также там, где есть водовороты или водоросли. В последних можно запутаться во время плавания. Кроме того, берег водоема может быть усыпан осколками стекла, а сама вода не соответствовать нормам по качеству.

Из-за несоответствии воды по микробиологическим показаниям, у купающихся могут возникнуть острые кишечные инфекции, аллергии и отравления. А если в водоеме купаются водоплавающие птицы, то есть большой риск подцепить паразитные инфекции.

Кроме того, как отметил Солодкий, в воду может производиться сброс сточных или грунтовых вод. В отведенных местах для купания такого быть не должно.

За купание в неположенном месте можно получить и штраф. К примеру, в Москве его размер составляет от двух до 2,5 тысячи рублей.