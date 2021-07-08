Россиянам напомнили об опасности купания в фонтанах

Купание в городских фонтанах может обернуться проблемами со здоровьем. В воде, которую не обеззараживают, живут болезнетворные организмы. Об этом сообщил сайт Роспотребнадзора.

«Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями. Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что фонтаны в принципе не предназначены для купания: воду в них не обеззараживают и меняют не часто, а жара способствует размножению микроорганизмов. Также желающий искупаться в фонтане может получить травму. Велик риск и удара током, так как к этим объектам благоустройства города подведены всяческие коммуникации.

В этом году после зимы в Московской области заработали более 210 фонтанов. Все их проверили перед началом работы. Специалисты очистили чаши, осмотрели инженерные системы и отрегулировали высоту струй воды.