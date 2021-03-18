Россиянам напомнили об изменении правил сдачи экзаменов на права

С 1 апреля в России будут по-новому сдавать экзамен на право управления автомобилем. ГИБДД напомнила об основных нововведениях на своем сайте.

«Напомним, что ключевым изменением здесь станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения», — говорится в сообщении ведомства.

Это нововведение коснется всех, кто хочет получить права на управление легковушками, грузовиками или автобусами. Для мотоциклистов площадка останется.

Штрафные баллы будут начислять по новой схеме: грубые ошибки, при совершении которых экзамен будут завершать сразу, вынесут в отдельный блок, а общий перечень разделят на подгруппы по одному, двум и трем баллам.

В феврале автомобильный эксперт Дмитрий Болысов заявил, что этой весной могут резко взлететь цены на обучение в российских автошколах. Он объяснил свой прогноз подорожанием бензина, техобслуживания и увеличением часов вождения.