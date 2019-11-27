Россиянам напомнили об их правах в случае попадания в ДТП за границей

Если авария произошла с участием зарубежного перевозчика, чьи услуги включены в туристический продукт, то к туроператору могут быть предъявлены требования, которые предусмотрены Законом «О защите прав потребителей».

В частности, потерпевшие могут требовать возмещение полученного ущерба. В свою очередь страховая компания должна возместить застрахованному путешественнику траты на оплату медицинской помощи, которую ему оказали на территории страны пребывания.

«Договор страхования может также предусматривать выплаты в связи с утратой личного имущества или возмещений, покрывающих иные убытки туриста», — обратили внимание в пресс-службе Роспотребнадзора.