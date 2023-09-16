Общество 16 сентября 2023, 03:36 Россиянам напомнили о «золотом парашюте» при увольнении Адвокат Воробьева: при увольнении работники имеют право на «золотой парашют» Pxhere

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При увольнении ряд сотрудников имеют право на «золотой парашют» в размере одного или нескольких окладов. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала адвокат Яна Воробьева.

«Есть так называемые парашюты. Если трудовой договор расторгается по соглашению сторон, стороны могут предусмотреть выплату выходного пособия. Законом это не регулируется. Стороны определяют пособие самостоятельно», — пояснила она.

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Для среднестатистического сотрудника размер составляет один-два оклада. А вот такой группы, как топ-менеджмент, выплаты гораздо больше, поэтому их назвали «золотым парашютом».

Также есть выплаты, величина которых зависит от основания прекращения трудового договора. Если работник написал заявление по собственному, то пособие ему не выплачиваю. Если человек уходит по сокращению штата, ему должны выплатить двойное выходное пособие.

Руководитель Школы развития карьеры Гарри Мурадян в беседе с «360» напомнил, что заявление по собственному желанию человек может написать в любой момент.