Россиянам напомнили о завершении приема заявлений на детскую выплату 31 октября

Родители детей в возрасте от шести до 18 лет, которые еще не получили президентскую выплату в размере 10 тысяч рублей, могут подать заявление до 31 октября. Об этом сообщили на сайте отделения Пенсионного фонда России по Брянской области.

Выплату для школьников по указу президента РФ Владимира Путина начали начислять 2 августа. Прием заявлений стартовал еще в июле. Семьи, которые еще не обращались на поддержкой, могут подать заявление до 1 ноября. Это можно сделать через портал госуслуг или клиентскую службу ПФР, вне зависимости от места жительства. Прием проводится по предварительной записи.

Выплата полагается и родителям детей с инвалидностью и ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, если они обучаются по общей школьной программе. Всего выплату должны были получить более 20 миллионов детей.

Юрист Оксана Васильева ранее рассказала, какие способы есть для обналичивания материнского капитала.

С февраля 2022 года в России вырастет размер пособия по уходу за ребенком. Минимальный размер пособия составит 7493 рубля, а максимальный — 31 282 рубля.