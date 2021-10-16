Россиянам напомнили о выплатах, положенных отцам

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец накануне празднования Дня отца рассказала, какие выплаты и пособия на детей могут получить их папы.

Отпуск и больничный

Детский омбудсмен напомнила, что больничный по уходу за болеющим ребенком до семи лет может взять как мама, так и папа. Сделать это могут только трудоустроенные родители, а выплата будет составлять 100% от среднемесячного заработка вне зависимости от стажа работы.

Также как мама, так и папа могут взять отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Если отпуск возьмет отец, то и пособие получит он. Пособие выплачивается в размере 40% от среднего заработка, но не ниже установленной законом суммы. С 1 февраля 2021 года минимальную сумму установили в размере 7028 рублей. Омбудсмен рассказала, что пособие можно дробить — часть маме, часть папе. Родителям с пособием по безработице выплату не назначат.

Выплаты при рождении

Отец может получить и единовременное пособие при рождении ребенка. Впрочем, сделать это могут оба родителя. С 1 февраля 2021 года сумма пособия составляет 18 886 рублей. Для его оформления нужно подать заявление по месту работы. Если родители не трудоустроены, оформить выплату можно в отделе соцзащиты населения. При рождении нескольких детей сумма выплачивается на каждого из них. Ирина Волынец отметила, что подать заявление важно в течение полугода с момента рождения ребенка.

Отец имеет право на выплату ежемесячных пособий на детей до трех лет. Получить их он сможет на первого ребенка в том случае, если маму ребенка лишили родительских прав или она умерла. На второго и последующих детей выплату назначает Пенсионный фонд из материнского капитала, поэтому получить ее сможет только мама. Такие ежемесячные выплаты при рождении первого и второго детей положены семьям с доходом не более двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Дети должны быть рождены не ранее 1 января 2018 года.

Поддержка семьи

Один из родителей, включая отца, может получить выплату на ребенка от трех до семи лет. Она назначается, когда средний доход семьи не превышает уровня прожиточного минимума в регионе.

В завершение Ирина Волынец напомнила, что семьи имеют право на получение материнского капитала. За рождение первого ребенка с 2020 года назначены выплаты, в 2021 году они составляют 483 881 рубль. Сумма увеличится на 155 550 рублей при рождении второго малыша. Если в семье родится второй ребенок, а на первого материнский капитал не выделялся, то семья получит 639 431 рубль.

О выплатах на ребенка рассказал юрист Ассоциации содействия развитию цифровой экономики Андрей Завертяев. Он напомнил, что родители имеют право на пособие за раннюю постановку на учет.