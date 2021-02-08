Россиянам напомнили о выходных днях на 23 февраля

День защитника Отечества принесет россиянам возможность отдохнуть в течение трех дней. На работу не придется идти 21,22 и 23 февраля. При этом потрудиться нужно будет 20 числа.

Рабочий день перенесли на субботу, 20 февраля, так как День защитника Отечества выпал на вторник. Шестидневная рабочая неделя позволит россиянам отдохнуть три дня подряд с 21 по 23 февраля. После праздника поработать придется всего три дня: среду, четверг и пятницу.

Согласно постановлению правительства, рабочая суббота будет сокращена на один час. В итоге перед праздниками будет короткий день. Все изменения в производственном календаре относятся к тем, кто работает на пятидневке.

Следующие праздничные выходные ждут жителей страны 8 Марта. Тогда отдохнуть можно будет также три дня с 6 по 8 марта. Женский праздник выпадает в этом году на понедельник. Затем не ходить на работу можно будет только в мае, так как в апреле нет никаких праздников. В мае россияне отдыхают с 1 по 3, а затем с 8 по 9 число. Две недели подряд будет по четыре рабочих дня. Еще выходные предусмотрены 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря.