Россиянам напомнили о выходных днях на 23 февраля
Рабочий день перенесли на субботу, 20 февраля, так как День защитника Отечества выпал на вторник. Шестидневная рабочая неделя позволит россиянам отдохнуть три дня подряд с 21 по 23 февраля. После праздника поработать придется всего три дня: среду, четверг и пятницу.
Согласно постановлению правительства, рабочая суббота будет сокращена на один час. В итоге перед праздниками будет короткий день. Все изменения в производственном календаре относятся к тем, кто работает на пятидневке.
Следующие праздничные выходные ждут жителей страны 8 Марта. Тогда отдохнуть можно будет также три дня с 6 по 8 марта. Женский праздник выпадает в этом году на понедельник. Затем не ходить на работу можно будет только в мае, так как в апреле нет никаких праздников. В мае россияне отдыхают с 1 по 3, а затем с 8 по 9 число. Две недели подряд будет по четыре рабочих дня. Еще выходные предусмотрены 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря.