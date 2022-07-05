Россиянам напомнили о возможности законно «докупить стаж» для выхода на пенсию

Россияне имеют право законно докупить недостающий трудовой стаж и необходимое количество баллов для выхода на пенсию. Об этом напомнила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец.

До 2024 года в России продолжается переходный период, после которого для выхода на пенсию потребуется иметь не меньше 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. По закону россияне могут «купить» половину необходимого стажа.

«Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36 669.60 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34 445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить один год стажа и 1,076 балла», — сказала Иванова-Швец агентству «Прайм».

Она добавила, что всего за год разрешается приобрести 8,52 балла. За них придется отдать 293 356,80 рубля. При этом за год можно купить только один год трудового стажа. Эта возможность не зависит от суммы денежного взноса.

Как отметила доцент, чаще всего стажа не хватает тем, кто работал неофициально. Теперь это станет актуально еще и для самозанятых.