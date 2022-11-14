Общество 14 ноября 2022, 02:12 Россиянам напомнили о возможности сменить страховой фонд пенсии Эксперт Ключник напомнил о возможности сменить страховой фонд пенсии без потерь накоплений РИА «Новости»

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Каждый год россияне до 1 декабря могут поменять своего страховщика, то есть фонд, в котором формируется их пенсия. Об этом в беседе с агентством «Прайм» напомнил эксперт НПФ «Эволюция» Дмитрий Ключник.

Он уточнил, что после 1 декабря пенсионеры имеют право отказаться от своего решения по смене страхового фонда. Это время называется «периодом охлаждения». Всего существует два вида перевода пенсионных накоплений — срочный и досрочный.

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«Дело в том, что сумма накоплений, включая инвестдоход, в фонде фиксируется каждые пять лет после вступления в силу договора. При досрочной передаче средств в другой фонд инвестиционный доход, сформированный за период с последней фиксации, не переводится к новому страховщику», — пояснил эксперт.

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При срочном переходе средства восполнятся из резерва по обязательному пенсионному страхованию. В отличие от досрочного варианта, деньги восполнят до гарантийной суммы.

В конце октября депутаты предложили в два раза повысить пенсионные коэффициенты за рождение детей. Законопроект со своей инициативой они внесли на рассмотрение в Госдуму.