Россиянам напомнили о возможности продлить или перенести отпуск в случае болезни

Российские работники имеют право перенести или продлить отпуск, если во время него заболели. Для этого нужно обратиться в медучреждение и получить больничный, рассказала РИА «Новости» руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

«Статья 124 Трудового кодекса РФ предусматривает правило: если период временной нетрудоспособности совпадает с ежегодным отпуском, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок. Этот срок определяет работодатель, но с учетом пожеланий работника», — подчеркнула она.

Передать листок нетрудоспособности работодателю можно по электронной почте, но позже придется предоставить оригинал лично. Перенести можно как весь отпуск, так и его часть, на которую пришлась болезнь. Работодатель не вправе отказать тем, кто решил продлить время отпуска, сообщила Голованова.

Ранее психолог и коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова предупредила, что отсутствие полноценного отпуска грозит проблемами со здоровьем, повышением тревожности и депрессией. Если человек ушел в отпуск, но остался на связи и мыслями в работе, это нельзя считать отдыхом, заметила Петухова.