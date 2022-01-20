Россиянам напомнили о возможности пожаловаться на требование копии паспорта

Гражданин должен давать согласие на обработку своих персональных данных. Они содержатся в том числе и в паспорте. Об этом сообщила агентству «Прайм» юрист Европейской юридической службы Юлия Цын.

По ее словам, далеко не все организации могут требовать копию паспорта.

«Удостовериться, что данная организация имеет право требовать с вас копию паспорта, можно с помощью реестра на сайте Роскомнадзора, который содержит перечень таких компаний», — подсказала Цын.

Цын напомнила, что человек может направить жалобу в Роскомнадзор на организацию, если она незаконно требовала копию паспорта и использовала данные документа. Кроме того, можно в судебном порядке требовать компенсацию морального вреда.

Ранее адвокат Геннадий Нефедовский раскрыл схему мошенничества недобросовестных микрофинансовых организаций. Речь идет о незаконном оформлении кредита на человека. Он напомнил, что сейчас россиянам надо очень пристально следить за конфиденциальностью своих личных данных во избежание попадания в неприятные ситуации.