Общество 29 ноября 2022, 10:56 Россиянам напомнили о важности уплаты налогов до конца осени

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До 1 декабря россиянам необходимо уплатить налоги на имущество за 2021й год. Неуплата налогов чревата начислением пени, об этом сообщил эксперт Кирилл Кулаков в интервью RT.

Самая большая ставка для расчета налога применяется к имуществу стоимостью свыше 300 миллионов рублей и составляет 2%. По словам специалиста, в некоторых регионах, в которых в прошлом году прошли изменения в оценке недвижимости, уплата налогов пройдет по новым результатам.

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Он напомнил, что в России запрещено повышать имущественный налог более чем на 10% в год. Кроме того, не стоит забывать и о льготах на налог, которые имеют определенные категории граждан. К ним относятся пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, военнослужащие.

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