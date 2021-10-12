Россиянам напомнили о важности продуктов с магнием для укрепления иммунитета

Осенью дефицит магния в организме особенно критичен, когда начинается подъем сезонных инфекций. При низком уровне этого минерала иммунный ответ становится слабым, поэтому человек рискует заболеть. Чтобы этого не произошло, важно восполнить запасы магния, способов сделать это достаточно много, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.

Врач обратила внимание на то, что в общей сложности магний помогает при проведении более 300 химических реакций в организме. Когда его слишком мало, начинаются сбои в работе щитовидной железы, это негативно влияет на выработку кортизола, который стимулирует иммунитет, объяснила она в интервью радио Sputnik.

Помимо этого, при дефиците магния может появляться отечность, лишний вес и целлюлит. Также в организме начинает происходить преобладание кислотной среды над щелочной, а это будет способствовать росту условно патогенной флоры.

«Магний всегда в дефиците у нервозных, неуравновешенных, быстро устающих людей. Точно определить уровень магния в организме можно с помощью анализа крови», — подчеркнула врач.

Мойсенко добавила, что сейчас есть много разных вариантов для того, чтобы повысить уровень магния в организме. В качестве примеров она привела английскую магниевую соль, магниевые ванны, магниевые добавки. Кроме того, магния много в орехах, зеленом чае, зерновых, дыне и ягодах.