Россиянам напомнили о суровой ответственности за езду на автомобиле без прав

Начиная с 25 июля в России вступит в силу статья Уголовного кодекса «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», напомнила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Статья ввела уголовную ответственность за управление автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным ранее права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного административного правонарушения.

Уголовная ответственность наступит за управление транспортным средством лицом, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 4 или п. «в» ч. 6 статьи 264 УК РФ либо по статье 264.3 УК РФ.

В качестве максимального наказания предусмотрено до двух лет лишения свободы. Также, если за рулем оказался собственник транспортного средства, закон предусматривает конфискацию.