Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Последняя рабочая неделя перед Новым годом будет сокращенной. Во многих регионах потрудиться придется четыре дня, а 31 декабря можно будет уйти домой на час раньше. Праздничные дни продлятся с 1 по 10 января.

Власти некоторых российских регионов уже объявили 31 декабря нерабочим днем. Идти на работу не придется жителям Камчатки и Алтая, Севастополя, Крыма, Санкт-Петербурга и других регионов. Во всех остальных населенных пунктах продолжительность рабочего дня 31 декабря сократится на один час, так как этот день предшествует Новому году. Праздник в этом году выпадает в ночь на пятницу, поэтому рабочая неделя продлится четыре дня.

Ранее президент Владимир Путин поддержал идею разрешить отдых 31 числа. При этом он отметил, что на федеральном уровне объявить выходной день не получится. Но глава государства рекомендовал поступить так регионам. По словам Путина, в 2021 году можно будет проработать инициативу на будущее.

Как отмечали в Роструде, работодатели смогут сделать 31 декабря выходным, если выполнят условия по оплате этого дня. Также можно взять отпуск без сохранения зарплаты или отгул за отработанное сверхурочное время.