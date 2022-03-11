Россиянам напомнили о соблюдении масочного режима в общественных местах

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов заявил, что на фоне снижения заболеваемости по коронавирусу многие россияне расслабились и перестали соблюдать масочный режим. Однако он по-прежнему действует в стране, сообщила радиостанция Sputnik.

«Народ немного расслабился. Люди видят, что омикрон-штамм коронавируса не угрожает им, потому что массовая заболеваемость COVID-19 есть, но очень редко встречаются тяжелые случаи. Такая ситуация, конечно, в определенном смысле расслабляет людей и убирает настороженность. Однако пока масочный режим сохраняется», — сообщил Леонов.

Депутат заверил, что в России будут отменять масочный режим, однако происходить это будет постепенно. В первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины, затем их отменят в транспорте, учреждениях культуры и в кино. В последнюю очередь масочный режим может быть отменен в медицинских учреждениях, предположил политик.