Россиянам напомнили о смертельном воздействии алкоголя на клетки мозга

«Минздрав, безусловно, таких высказываний не давал. Мы перепроверили эту информацию, общались с руководством Минздрава. Там данную информацию воспринимают как „информационную утку“», — рассказал он.

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Кроме того, Хамзаев напомнил, что понятия «безопасная доза» не существует. Даже миллилитры считаются опасными. Любая доза алкоголя вредит здоровью и приводит к летальному исходу, добавил собеседник. Спиртное негативно воздействует на клетки головного мозга. Они вымирают и восстановлению не подлежат.

Ранее поступила информация о якобы безопасных дозах алкоголя. При небольших объемах якобы не возникнет никаких проблем со здоровьем. Однако позднее выяснилось, что информация о безопасном количестве алкоголя оказалась фейком. Нет такого спиртного, которое бы в даже малых количествах не воздействовало на здоровье человека.