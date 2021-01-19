Россиянам напомнили о скорых изменениях в кассовых чеках

Согласно закону, в чеке должен быть перечень определенных реквизитов, в числе которых дата и время расчета, сумма денег, предоставленных покупателем, наименование, количество, а также цена каждой позиции. В действительности на чеке не всегда можно увидеть заявленную информацию.

«Индивидуальным предпринимателям, применяющим специальные налоговые режимы, была предоставлена временная отсрочка по исполнению этой нормы закона в части указания наименования товаров. С 1 февраля 2021 года действие отсрочки заканчивается, — напомнили в пресс-службе.

Партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова уточнила, что начиная с указанной даты чеки будут печататься по одному образцу. Нарушившим закон должностным лицам грозит штраф в размере от 1 500 до 3 000 рублей. Для организаций предусмотрено денежное наказание от 5 000 до 10 000 рублей.

Помимо отсутствия необходимых сведений, нарушением будет считаться ошибка в кассовом чеке.