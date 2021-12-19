Россиянам напомнили о штрафах за неубранный снег

Физические и юридические лица могут обязать выплатить штраф за неубранный снег. Об этом предупредил ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

«В системе действующего законодательства предусмотрена административная ответственность <…> за нарушение требований пожарной безопасности», — напомнил Аванесов агентству «Прайм».

Он пояснил, что штраф могут выписать, если неубранный снег мешает пройти к зданиям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. Также доступ должен быть свободен к естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

«Если посредством неубранного снега на территории общего пользования создаются препятствия, например, для проезда, то в этом случае такое бездействие образует состав административного правонарушения», — отметил юрист.

По его словам, нарушителей могут оштрафовать на сумму от двух до трех тысяч рублей. Если речь идет о должностных лицах, то сумма увеличивается от шести до 15 тысяч рублей. Для предпринимателей установлен штраф от 20 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.