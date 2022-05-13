Россиянам напомнили о штрафах за неправильную парковку во дворах

Неправильная парковка во дворе жилого дома может обернуться для водителей штрафом. Об этом в эфире радио Sputnik напомнил эксперт площадки Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Он рассказал, что по СанПиН парковать машину под окнами — то есть, на расстоянии менее 10 метров от многоквартирного дома, нельзя, за это могут оштрафовать на 500 рублей. Также нельзя оставлять автомобиль с заведенным двигателем дольше пяти минут, поскольку шум и выхлопные газы мешают жильцам — особенно летом, когда открыты окна. Штраф за это может составить до трех тысяч рублей.

«Парковка на газоне или на тротуаре около жилого дома также является административно наказуемым деянием», — рассказал Склянчук.