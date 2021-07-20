Россиянам напомнили о штрафах при сборе валежника

Совет Федерации разослал регионам памятку о том, что такое валежник и как его правильно собирать. В 2019 году вступили изменения в Лесной кодекс, по которым россияне могут заготавливать валежник для собственных нужд.

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева рассказала «Парламентской газете», что можно собирать лежащие на земле остатки деревьев и сучья, которые не являются порубочными остатками или появились в результате бурелома или снеговала. Их разрешено собирать в местах проведения лесосечных работ.

По данным Минприроды, в регионах информацию о правилах сбора валежника разместили на сайтах органов власти и на стендах в лесах, а населению сообщают, какие территории нуждаются в очистке от валежника.

По словам Талабаевой, сейчас сенаторы совместно с министерствами приводят в соответствие федеральные и региональные нормы по сбору валежника. Она отметила, что итоги работы обсудят в осеннюю сессию на парламентских мероприятиях по лесной тематике. Политик подчеркнула, что Совет Федерации намерен усилить парламентский контроль за исполнением законодательства, которое гарантирует заготовку населением валежника.

Самое главное — это отличать его от сухостоя, который нельзя рубить, поскольку это опасно. Об этом напомнил главный научный сотрудник Института лесоведения РАН Андрей Сирин.

«Если это сделает неумелый человек, то он запросто повредит соседние здоровые деревья или того хуже — нанесет увечья себе», — подчеркнул он.

Перепутавшим валежник с сухостоем грозит административный штраф по статье КоАП в размере трех-четырех тысяч рублей. Если человек пилил бревно бензопилой или увез его на машине или тракторе, то четыре-пять тысяч рублей.

Некоторые сенаторы высказали мнение, что определение валежника следует закрепить в Лесном кодексе. В таком случае несправедливых штрафов будет меньше. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла группа депутатов от ЛДПР и сенаторов.