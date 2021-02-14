Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

На следующей неделе россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 15 по 20 февраля. Это будет единственная шестидневная рабочая неделя в 2021 году. Об этом сообщили в Роструде.

«Поработать придется в субботу — 20 февраля. Зато затем будет три выходных — с 21 по 23 февраля включительно», — процитировала «Российская газета» слова представителя ведомства.

Рабочий день перенесли на субботу, 20 февраля, так как День защитника Отечества выпал на вторник. Согласно постановлению правительства, рабочая суббота будет сокращена на один час. Однако после долгой рабочей недели, россиян ждут трехдневные выходные.

Следующие длинные выходные будут уже в марте. В связи с Международным женским днем рабочая неделя сократится до четырех дней, уточнило Ura.ru. Выходные дни будут с 6 по 8 марта. А потом отдохнуть можно будет в мае — с 1 по 3, а затем с 8 по 9 число. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Ранее в Минтруде РФ рассказали, что сейчас в России официально зарегистрировано менее 2,5 миллиона безработных. Это на 300 тысяч человек меньше, чем в декабре 2020 года.