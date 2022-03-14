Россиянам напомнили о серьезных осложнениях в случае запущенной аллергии

Врач-консультант крупных медицинских учреждений, иммунолог-аллерголог Надежда Логина заявила, что людям, которые так или иначе сталкивались с аллергией, с наступлением весны стоит готовиться к ней заранее. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Специалист отметила, что если человек игнорирует профилактические мероприятия, к основным симптомам могут присоединиться дополнительные. Например, это может быть крапивница, дерматит и другие, более серьезные патологии.

«Осложнением может стать бронхиальная астма, кожные формы аллергических заболеваний — дерматит, крапивница и другие патологии, а также пищевая аллергия», — сообщила Логина.

Пищевая аллергия, по словам иммунолога, опасна тем, что может спровоцировать рецидивирующий отек Квинке и даже анафилактические реакции. Для того, чтобы не допустить тяжелых последствий, нужно иметь домашнюю аптечку с нужными препаратами. В ней обязательно должны находиться антигистаминные средства, подытожила она.