Россиянам напомнили о прекращении единовременой детской выплаты

В пенсионном фонде России напомнили, что у россиян осталось несколько дней, чтобы оформить единовременные детские выплаты до восьми лет в размере пяти тысяч рублей. С 1 апреля заявления принимать не будут.

«31 марта 2021 года — последний день приема Пенсионным фондом заявлений на единовременную выплату семьям с детьми по указу президента России от 17 декабря 2020 в размере пяти тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Заявление можно подать в электронном виде через портал госуслуг, либо через клиентские службы ПФР.

В декабре Владимир Путин подписал указ, согласно которому все семьи с детьми до восьми лет получат перед Новым годом единоразовую выплату в размере пяти тысяч рублей.

С 1 апреля в России изменятся правила назначения пособий на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Размер выплат будут рассчитывать, исходя из среднедушевого дохода в семье. С нынешних 5,6 тысячи рублей средний размер пособий может вырасти до 11 тысяч рублей, сообщили в Министерстве труда.