Россиянам напомнили о правилах сбора грибов

Грибникам напомнили о важных правилах, соблюдая которые можно предупредить возможное пищевое отравление. Одно из них заключается в том, чтобы собирать только знакомые виды грибов.

Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что собирать грибы лучше вдали от дорог, магистралей, а также вне населенных мест и в экологически чистых районах. Срезать найденный гриб надо с целой ножкой. Еще одним важным пунктом идет руководство фразой: «Не знаешь — не бери!». Другими словами, собирать необходимо исключительно знакомые виды грибов.

Для похода за грибами лучше всего взять с собой корзину, а вот складывать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки не рекомендуется. Это приводит к скорой порче и повреждению ножек грибов.

Собранные грибы дома стоит перебрать, тщательно пересмотреть и отсортировать по видам.

«Выкидывайте все червивые, перезревшие, без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали», — указано в сообщении.

Во время сбора ни в коем случае нельзя пробовать. Также запрещается мариновать или солить их в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде. Поскольку грибы являются скоропортящимся продуктом, то и хранить их в тепле тоже нельзя. Лучше всего приготовить их прямо в день сбора.

Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными. Как уточнил Роспотребнадзор, только эти грибы можно использовать для приготовления блюд без предварительного отваривания.