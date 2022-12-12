Общество 12 декабря 2022, 16:55 Россиянам напомнили о правилах безопасности на замерзшем водоеме Сезон ледостава несет определенную опасность для рыбаков

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С каждым годом учащаются случаи гибели людей на воде с приходом первых морозов. Россиянам напомнили о правилах безопасности на воде во время сезона ледостава, сообщила «Парламентская газета».

Отмечается, что самый лучший клев рыбы наблюдается именно в период первых морозов и первого появления льда на водоемах. Отсюда увеличиваются риски трагических последствий, так как на тонком льду собирается большое количество рыбаков.

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При выходе на поверхность водоема очень важно трезво оценить толщину льда и не отходить далеко от берега.

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