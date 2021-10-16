Россиянам напомнили о праве вернуть деньги за ремонт в новостройке

Россияне могут вернуть часть потраченных денег на ремонт купленной без отделки квартиры в новостройке. Об этом рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Право вернуть часть потраченных на ремонт денег имеют россияне, купившие квартиру в новостройке без отделки. Для этого нужно воспользоваться налоговым вычетом, написало РИА «Новости».

«Вычет положен всем категориям лиц, купившим квартиру в новостройке без отделки напрямую у застройщика», — рассказал Прокофьев.

Для получения вычета необходимо обратиться в налоговую службу. Специалист напомнил, что размер налогового вычета составляет 13% от потраченных средств, но не более, чем от двух миллионов рублей. Таким образом, человек может вернуть до 260 тысяч рублей, а если квартиру купили в браке, то супруги могут получить на двоих 520 тысяч.

Прокофьев заметил, что в договоре долевого участия обязательно должно быть указано, что квартира продается именно без отделки. С формулировкой «без ремонта» документы в налоговой службе могут не принять.

Юрист добавил, что деньги вернуть можно за установку дверей и окон, монтаж электрики, системы водоснабжения, отопления, за укладку плитки, обустройство напольного покрытия, потолка и оклейку стен обоями. Для вычета можно предоставить документы, подтверждающие расходы на покупку материалов и оплату работ.

Россиянам также рассказали, как вернуть деньги, потраченные на лекарства. За покупку препаратов можно получить налоговый вычет.