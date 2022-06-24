Россиянам напомнили о повышении зарплаты с 1 июля

Повышение зарплат с 1 июля коснется россиян, зарплата которых связана с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ). Об этом напомнил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

Как отметил эксперт, размер МРОТ в июне повысили на 10%. Теперь он составляет 15 279 рублей.

«Компании обязаны соблюдать законодательство, надзорные органы за этим очень пристально следят. Поэтому компании будут повышать зарплату таким сотрудникам до новой величины МРОТ», — сказал Дударев агентству «Прайм».

При этом он уточнил, что в размер МРОТ не входят «северные» коэффициенты и надбавка за стаж. Это должны помнить работники, трудящиеся в регионах с особыми климатическими условиями. Все надбавки начисляются сверх уровня минимальной оплаты труда.

Согласно российским законам, вся зарплата за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ. Но ниже может быть оклад, отметил директор по персоналу. В этом случае работодатель может не менять структуру выплаты сотрудникам и оставить без изменений форму оплаты труда. Те компании, у которых и раньше зарплаты были выше МРОТ, изменения не коснутся.