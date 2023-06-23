Общество 23 июня 2023, 03:19 Россиянам напомнили о повышении пенсии в июле Доцент Иванова-Швец: 80-летним пенсионерам повысят выплаты c 1 июля 2023 года РИА «Новости»

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Три категории российских пенсионеров ждет повышение пенсии с 1 июля. Об этом напомнила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».

К первой категории относятся люди, которым в июне исполнилось 80 лет. Для них надбавка к пенсии составит 7500 рублей.

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Также выплаты увеличат пенсионерам, которые перестали работать в предыдущие месяцы. В этом случае повышение выплат произойдет за счет начисления всей предыдущей индексации пенсий, которая во время трудовой деятельности не проводилась.

В третью категорию пенсионеров, которым в июле пересчитают пенсию, вошли люди, предоставившие в мае дополнительные документы для учета нового стажа.

Иванова-Швец напомнила, что россиянам не нужно писать дополнительные заявления для получения повышенной пенсии. В Социальном фонде уже есть все данные по пенсионерам, а выплаты меняются в автоматическом режиме.

В новых регионах России спецкомиссии подтвердили право на получение пенсий 1,5 тысячи человек. Выплаты по российскому законодательству с 1 марта оформили 280 тысяч пожилых людей. Уже подготовлено 363 тысячи решений о денежных выплатах, добавил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.