Общество 15 марта 2023, 02:04 Россиянам напомнили о положенных надбавках к зарплате «Известия»: работодатели должны доплачивать сотрудникам за сверхурочные часы работы Pxhere

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Россияне имеют право на ряд надбавок к зарплате, которые прописаны в законодательстве страны, сообщили «Известия». Например, одна из распространенных доплат — выплата денег за вахтовый метод работы.

Оплата труда работников складывается из нескольких основных частей. Оклад всегда присутствует в трудовом договоре, а выплаты премий происходят по усмотрению работодателя. Компенсационные выплаты устанавливаются как российским Трудовым кодексом, так и локальными нормативно-правовыми актами организации.

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Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при смене региона работы является одной из самых распространенных доплат. Работник также имеет право на доплату в размере минимум 4% от тарифной ставки или оклада в том случае, если занят на работе с вредными или опасными условиями труда.

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Компенсации положены также тем сотрудникам, чья постоянная работа носит разъездной характер. Доплаты положены и за сверхурочные часы работы, а также за труд в нерабочие праздничные и выходные дни. Надбавки за совмещение должностей и расширение зон обслуживания также относятся к компенсационным выплатам.

За работу в выходной день, переработку, а также выход в праздники и выходные сотрудник может получить дополнительный выходной. Если работник берет отгул, то он предоставляется за каждый отработанный внеурочный день.