Россиянам напомнили о подорожании услуг ЖКХ с 1 июля

Платежи за коммунальные услуги в России с 1 июля увеличатся. Об этом напомнил россиянам юрист Иван Соловьев.

В беседе с агентством «Прайм» юрист уточнил, что услуги ЖКХ вырастут на 3,5-5%. Максимальные значения этого показателя каждый регион установит самостоятельно.

Предел роста оплаты ЖКХ определяется экономической ситуацией в регионе, пояснил юрист. Он добавил, что в стране планируют снижать максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ. На сегодня она достигает 22% от доходов, в следующем году это показатель должен опуститься до 18%.

Россияне, у которых на коммунальные услуги уходит больше 22% от доходов, могут получить субсидии.

Увеличение оплаты услуг ЖКХ — это одно из нескольких изменений, которые ждут россиян с 1 июля. Так, например, у кого-то увеличится заработная плата и у многих появится шанс взять ипотеку с выгодной ставкой. Также с 1 июля начнут прием заявлений на выплату пособия женщинам, которые встали на учет по беременности на сроках до 12 недель. Правда, выплаты получат исключительно малоимущие. Сумма пособия составит половину МРОТ.