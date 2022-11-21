Общество 21 ноября 2022, 04:46 Россиянам напомнили о подорожании некоторых услуг ЖКХ с 1 декабря Экономист Лебединская: с 1 декабря на 9% увеличится стоимость электричества, тепла и газа Pixabay

Читать 360tv в

С 1 декабря в России повысятся цены на ряд услуг ЖКХ из-за досрочной индексации тарифов, об этом агентству «Прайм» напомнила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Стоимость вырастет не более чем на 9%.

Увеличится тариф на горячую и холодную воду, отопление, электроэнергию и газ, также подорожает услуга вывоза твердых бытовых отходов.

Реклама

«Но плата за содержание и ремонт жилья, за капремонт, за радиоточку в этом списке отсутствует и, соответственно, установление предельных тарифов на них не распространяется», — отметила экономист.

Реклама

Лебединская заявила, что платежи за услуги ЖКХ не должны вырасти больше, чем на величину инфляции. Рост тарифов в каждом регионе определяется индивидуально, власти должны согласовать этот вопрос до конца ноября.

В Чечне семьи погибших в ходе спецоперации хотят освободить от оплаты услуг ЖКХ. Глава региона Рамзан Кадыров поручил включить их в список на стопроцентное возмещение оплаты жилищно-коммунальных услуг.