Россиянам напомнили о новых штрафах за перевозку сигарет и табака

В России с начала февраля начали действовать новые штрафы за перевозку по стране табачной продукции и табачных изделий без акцизных марок. Нарушителям придется заплатить от 15 тысяч до 25 тысяч рублей.

Ответственность будет грозить и за перемещение немаркированной табачной продукции Евразийского экономического союза, напомнил в беседе с «Прайм» ведущий юрист Евразийской юридической компании «Сенатор плюс» Юрий Дахов.

По словам специалиста, исключение из новых правил есть. Например, за перемещение по России не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) штраф платить ну нужно. То же самое касается и перевозки 250 граммов табака или табачных изделий в ассортименте, если их вес составляет не более 250 граммов на одного человека. Но есть отдельные случаи, предусмотренные статьей 16.21 КоАП, когда за это будет грозить штраф, уточнил Дахов.

Эксперт подчеркнул, что помимо штрафа от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, у нарушителя конфискуют продукции, которая будет являться предметом административного правонарушения.

Составлять административные протоколы об могут сотрудники полиции и должностные лица органов, которые осуществляют федеральный государственный транспортный надзор.

С 15 февраля этого года по 28 февраля 2023 года в России проведут эксперимент по маркировке электронных сигарет.