Общество 02 сентября 2023, 02:17 Россиянам напомнили о новом порядке расчета отпускных Порядок расчета отпускных изменился в России с 1 сентября Pxhere

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С 1 сентября работающим россиянам станет выгоднее планировать отпуска. С этого дня в России вступил в силу новый порядок расчета отпускных, сообщили «Известия».

Минтруд дополнил положения статей 120, 121 и 127 Трудового кодекса России, которые касаются расчета отпусков, стажа и компенсаций сотрудникам.

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До этого дня расчет действовал по старым нормам от 1930 года. Отпуска рассчитывали исходя из отработанных месяцев. Теперь работодатель должен округлять дни отпуска в случае, если выходит дробное число. Ранее это было лишь рекомендацией.

Стаж для отпуска теперь будут считать пропорционально отработанному времени. Причем учитываться будут не только месяцы, но также дни и часы.

В случае увольнения или сокращения сотрудника, который отработал от шести до 11 месяцев, компенсация за неотгулянные дни будет рассчитана как за полный рабочий год.

С началом осени в жизнь россиян придут перемены. Пенсионеры получат прибавку, таксистам запретят перерабатывать, а школьники будут сами убирать классы. «360» собрал подробности этих и других нововведений сентября.