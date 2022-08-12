Россиянам напомнили о норме воды, которую следует выпивать за день

Врач высшей категории, член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с РИАМО напомнила россиянам о норме воды, которую нужно выпивать за день.

По словам медика, во время аномальной жары желательно пить до двух литров воды в сутки.

«Как здоровым, так и тем, кто находится в группе риска, самый лучший совет — это минимальное пребывание на открытом воздухе, лучше находиться в прохладном помещении, желательно рядом с кондиционером и пить небольшими порциями большое количество воды, где-то до двух литров воды в день», — сказала терапевт.

Газированные и сладкие напитки стоит заменить на простую воду, либо зеленый чай.

В сильную жару врач также порекомендовала принимать контрастный душ, обтираться полотенцем, смоченным в холодной воде, надевать светлую, легкую одежду и головные уборы.