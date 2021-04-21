Россиянам напомнили о невыплаченных пенсионных накоплениях. Можно получить до 80 тысяч

Пенсионный фонд России напомнил россиянам о невыплаченных накоплениях. В больших городах их сумма может достигать 80 тысяч. Об этом сообщило радио Business FM.

«ГУ ПФР 5 по Москве и области информирует вас о наличии в специальной части индивидуального лицевого счета невыплаченных средств пенсионных накоплений. Для реализации права на установление выплат вам необходимо подать заявление о выплате средств пенсионных накоплений», — такие сообщения начали получать пенсионеры от ПФР.

Заявление можно подать через личный кабинет на сайте ПФР или отнести в территориальное отделение фонда.

По словам замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина, до 2014 года часть пенсионных отчислений шла на формирование страховой пенсии, которую все получают, 6% — на формирование накопительной.

Теперь мужчины, которым исполняется 60 лет, и женщины в возрасте 55 лет имеют право на получение выплаты. Как отметил гендиректор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов, в крупных городах сумма накоплений может составлять 60-80 тысяч рублей.

Последний опрос показал, что россияне имеют смутное представление о том, каким образом формируется их будущая пенсия. Понимают, что пенсия делится на страховую и накопительную меньше 10% жителей страны.