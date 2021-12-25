Россиянам напомнили о наказании за оставление ребенка одного дома

Законы в России не запрещают оставлять ребенка одного в квартире, напомнил президент Национальной ассоциации «Комплаенс» Владимир Балакин. Однако в случае, если он получит травму, родителям грозит лишение родительских прав и уголовная ответственность.

Ребенок считается малолетним до 14 лет, напомнил юрист в разговоре с РИА «Новости». Поэтому, если он получит травму или окажется в ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, за оставление в опасности родителей может ждать уголовная ответственность. По такой статье максимальное наказание — до года лишения свободы.

Органы опеки также могут поставит вопрос о лишении родительских прав. На практике же в органы опеки или к правоохранителям обычно обращаются сотрудники медучреждений, в которые попадает пострадавший ребенок.

Если ребенок получит травмы, не совместимые с жизнью, родителям грозит до двух лет лишения свободы за причинение смерти по неосторожности.

Дети могут получить законодательное право пребывать у дедушек, бабушек, а также совершеннолетних братьев и сестер и других родственников — но только с согласия родителей. Законопроект об этом рассматривали 16 декабря на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.