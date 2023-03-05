Общество 05 марта 2023, 02:57 Россиянам напомнили о мошенничестве с иностранными номерами «Известия»: мошенники стали чаще использовать для обмана иностранные номера Pxhere

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Телефонные мошенники для обмана россиян в мессенджерах стали часто использовать иностранные телефонные номера, которые визуально схожие с российскими. Об этом «Известиям» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он отметил, что это произошло после того, как сотовые операторы РФ перестали оказывать услугу по подмене иностранных номеров на российские. Поэтому телефонные аферисты быстро нашли способ адаптироваться и к этой ситуации.

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По словам Соловьева, мошенники используют номера с телефонными кодами Лихтенштейна (+423), Норвегии (+472), Турции (+905) и Японии (+81). При этом они ставят на аватарки своих аккаунтов герб России или эмблемы российских правоохранительных органов.

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При любом звонке с незнакомого номера важно не брать трубку сразу, а приглядеться и понять, звонят ли неизвестные с российского номера или же это номер другого государства, просто сильно похожий на него. Скорее всего, перезвонить на этот номер не получится.

Также Соловьев отметил, что идеальной защитой от таких уловок злоумышленников является общение только с проверенными абонентами.