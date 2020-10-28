Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в ноябре

Ноябрь начнется для жителей России с сокращенной рабочей недели. Отдохнуть можно будет в среду, 4 ноября, так как в этот день празднуется День народного единства. Об этом напомнили в Роструде.

«Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября. В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем», — привело РИА «Новости» сообщение ведомства.

В итоге в первую неделю ноября поработать придется 2, 3, 5 и 6 ноября. При этом в Роструде отметили, что вторник, 3 ноября, будет предпраздничным днем. Это значит, что рабочее время будет сокращено на один час.

В этом году День народного единства станет последним нерабочим праздником. Сразу после Нового года россиян ждут длинные выходные с 1 по 10 января. Затем будут праздничные даты с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта. В мае не выходить на работу можно будет с 1 по 3 и с 8 по 10 число.

После этого праздники будут с 12 по 14 июня, а также с 4 по 7 ноября. Последний день перед Новым годом, а именно 31 декабря, будет нерабочим днем в 2021 году.