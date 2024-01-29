Общество 29 января 2024, 14:30 Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в конце февраля Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале РИА «Новости»

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Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в конце февраля. Дополнительный выходной появится в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда.

«В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на пятницу и будет выходным днем», — отметили в ведомстве.

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С учетом того, что после праздника наступят обычные выходные дни, россиян ждут сразу три дня отдыха. Нерабочими для тех, кто трудится стандартные пять дней в неделю, будут 23, 24 и 25 февраля. При этом четверг, 22 февраля, является предпраздничным. Рабочий день сократят на час.

Следующий длинные выходные ждут россиян в первый месяц весны. Нерабочими будут с 8 по 10 марта. А майские праздники в 2024 году пройдут в два захода. Всего в мае россиян ждут дополнительные восемь дней отдыха.