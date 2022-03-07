Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Новая рабочая неделя в России начнется с праздников, которые объявлены в стране выходными днями. А работать россияне на этой неделе будут всего три дня.

Короткая рабочая неделя у россиян связана с празднованием Международного женского дня. Из-за переноса рабочих дней, ей предшествовала шестидневная рабочая неделя.

На этой неделе россияне, которые работают в графике пять через два, будут работать только 9,10 и 11 марта. А начало недели — 7 и 8 марта — россияне будут отдыхать в связи с праздником и переносом выходного дня с минувшей субботы.

Следующие длинные выходные ожидают россиян в майские праздники: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Во многих российских компаниях существует традиция сбора денег на подарки сотрудникам. Но она, по мнению доктора социологических наук Феликса Шаркова приводит к «отторжению» в коллективах. Поэтому он предложил поменять эту традицию на новые элементы корпоративной культуры. В пример Шарков привел проведение общих праздников и персональные сувениры. А если сделать так, чтобы во время празднования каждый заказывал себе то, что хочет, то не придется скидываться на общий стол.