Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях в феврале и марте

Из-за празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня россиян ждут две сокращенные рабочие недели. Об этом напомнили в Роструде.

23 февраля в этом году выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 24 февраля. Так что последняя рабочая неделя февраля продлится всего четыре дня: с 25-го по 28-е, передает «Российская газета». В Роструде также напомнили, что 2020 год високосный, так что будет еще и 29 февраля, но оно выпадает на субботу.

Как и на День защитника Отечества, в честь женского дня россияне тоже будут отдыхать три дня подряд. 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на 9-е, рабочая неделя продлится с 10 по 13 марта.

Источник фото: телеканал «360»

В Роструде напомнили, что 21 февраля и 6 марта не считаются предпраздничными, так что на сокращенный рабочий день рассчитывать не стоит. На час меньше работают тогда, когда этот день непосредственно предшествуют праздничному.

Следующие длинные выходные россиян ждут уже в мае. Нерабочими будут 1-5 и 9–11 мая.