Россиянам напомнили о компенсации за не попавших в детский сад детей | 360°

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Россиянам напомнили о компенсации за не попавших в детский сад детей

Доцент Парфенов: россияне могут получить компенсацию, если ребенок не попал в детский сад

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Россияне имеют право на компенсацию, если их дети не попали в государственный детский сад. Об условиях, которые нужны для ее получения, рассказал эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов.

На сегодня решение о выплате компенсаций детям, которым не предоставили место в яслях или садике, обычно принимается в российских субъектах, отметил Парфенов в беседе с агентством «Прайм». Он пояснил, что, как правило, при принятии таких решений учитывается обеспеченность местами в государственных или муниципальных дошкольных учреждениях.

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«Например, нет компенсаций в Москве и Санкт-Петербурге, где, по статистике, по крайней мере, мест хватает на всех», — сказал Парфенов.

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В других субъектах страны ситуация абсолютно разная. Например, в Перми, по словам собеседника агентства, помощь семьям с маленькими детьми распространяется на весь регион. Бывают случаи, когда решение о выплате компенсаций за отсутствие мест принимают органы местного самоуправления, а не региональные власти, как в Московской области, отметил Парфенов.

Детский сад на 340 мест открылся в микрорайоне Красная Горка в Подольске. Воспитанники уже оценили просторное светлое здание.

Дети

Выплаты в России

Детские сады

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