Общество 09 марта 2023, 08:39 Россиянам напомнили о количестве нерабочих дней в мае из-за праздников HR-менеджер Савина: россиян ждут 7 нерабочих дней на майские праздники Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители России будут отдыхать семь дополнительных дней в мае. При этом сокращения рабочих часов перед праздниками ожидать не стоит. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина в комментарии РИА «Новости».

«На майские праздники нас ждет семь нерабочих дней — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая», — заявила Санина.

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По ее словам, российское правительство в 2023 году установило три дня, в которые рабочий день перед праздниками сокращается на один час: это 22 февраля, 7 марта, а также 3 ноября.

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«Перед майскими официально сокращенных дней не будет», — уточнила она.

Эксперт отметила, что компании могут сократить рабочий день по своему желанию, хотя перед началом майских праздников 28 апреля и перед Днем Победы 5 мая рабочие дни будут обычными. Она объяснила, что если у сотрудника 40-часовая рабочая неделя, то в предпраздничные пятницы он будет трудиться по восемь часов.